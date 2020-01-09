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Снизит стресс: элемент, который стоит поставить на рабочий стол

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Комнатные растения способны бороться со стрессом / unsplash.com

Работа иногда бывает стрессовой: сбегают дедлайны, проблемные клиенты, требовательное руководство. Впрочем для лучшей работы стоит уметь управлять эмоциями и не стрессировать. К тому же, стресс имеет плохое влияние на здоровье.

Как его минимизировать на работе, рассказали ученые из Японии. Как пишет Study Finds, исследователи провели эксперимент, чтобы проверить, полезны ли живые растения для сотрудников, которые работают целый день.

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Как проходил эксперимент

В эксперименте приняли участие 63 человека. Участников попросили делать трехминутный перерыв, когда они почувствуют особую усталость.

Эксперимент проводили с двумя группами: у первой в офисе не было растений, а у второй их добавили на рабочие столы сотрудников.


Комнатные растения помогут справиться со стрессом/Фото:Unsplash

Результаты

Оказалось, что у подавляющего большинства участников после взаимодействия с растением до конца перерыва пульс значительно снизился, а это является признаком ослабления стресса.

Ученые говорят, чтобы успокоиться, достаточно просто видеть цветок. Для эксперимента использовали разнообразные виды растений.

Впрочем, ученые отметили, что этот фактор на эффективность не влияет.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Психология Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье
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