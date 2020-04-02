Со следующей недели украинские тест-системы на коронавирус будут в лабораториях, – Минздрав

Из-за проблем с финансированием у украинского Института молекулярной биологии возникли проблемы с серийным производством ПЦР-тестов на коронавирус, которые тот готов изготавливать. Впрочем в Министерстве здравоохранения заверили, что эту ситуацию уладят уже на следующей неделе.

Сейчас Минздрав сотрудничает как с Институтом молекулярной биологии, так и с другими производителями тестов, рассказал заместитель министра Виктор Ляшко на своем брифинге.

Важно Дешевые ПЦР-тесты на COVID-19 готовы изготавливать в Украине, но на это нет денег

Я думаю, что уже со следующей недели у нас будет серийное производство, будут поставки отечественных тестов в ПЦР-лаборатории. Мы спокойно обеспечим лабораторными исследованиями всех, кто в этом нуждается,

– заверил заместитель главы Минздрава.

По его словам, сейчас уже работают мобильные бригады, а также с частными лабораториями обработано предоставление их пунктов забору биологического материала.

"Все, кто будут требовать направление на лабораторное исследование коронавирусной болезни, смогут спокойно сдать биологический материал на исследование, не посещая учреждение здравоохранения. Параллельно эти люди смогут находиться в самоизоляции", – подчеркнул Виктор Ляшко.

Почему в Украине возникли проблемы с ПЦР-тестами?Институт молекулярной биологии НАН Украины разработал собственные ПЦР-тесты на выявление коронавируса. Они дешевле зарубежных, а изготавливать их могут по 10-20 тысяч в неделю.



Один тест украинского производства стоит примерно 250 гривен. В это время зарубежные – от 400 гривен. Впрочем пока Институту молекулярной биологии даже не дали денег на реагенты, чтобы начать производить тесты.