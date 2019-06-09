Собаки чувствуют стресс вместе со своими хозяевами

Между уровнем стресса у собак и их хозяев существует связь – его нашли ученые Линчёпингского университета Швеции.

Для своего исследования специалисты взяли 25 собак породы бордер–колли и 33 собаки – породы шелти, сообщает журнал Nature. В течение нескольких месяцев исследователи замеряли у животных и их хозяев концентрацию кортизола – так называемого гормона стресса.

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Владельцы собак также отвечали на вопросы анкеты об особенностях своего характера и характера своего любимца.



В исследовании участвовали собаки породы бордер–колли

Выяснилось, что у хозяев собак с высоким уровнем кортизола животные тоже отличаются высокой концентрацией этого гормона. И наоборот – у "спокойных" владельцев собаки не подвержены стрессу.

Авторы исследования отметили, что характер собаки не имел значения, а вот характер хозяина – да.

Исследователи наблюдали и за собаками-участниками соревнований, и за собаками-компаньонами, которые, как правило, ведут менее активный образ жизни. В первом случае связь уровня стресса хозяина и собаки прослеживался сильнее. Специалисты предполагают, что это связано с тем, что такие собаки теснее взаимодействуют со своим хозяином.

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В итогах исследования его авторы отметили, что пока говорится только о корреляции, а не о причинно-следственной связи.

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