Собаки чувствуют стресс вместе со своими хозяевами

33 Читати новину українською
Собаки переживают стресс вместе со своими владельцами
Собаки переживают стресс вместе со своими владельцами / Hotgeo.ru

Между уровнем стресса у собак и их хозяев существует связь – его нашли ученые Линчёпингского университета Швеции.

Для своего исследования специалисты взяли 25 собак породы бордер–колли и 33 собаки – породы шелти, сообщает журнал Nature. В течение нескольких месяцев исследователи замеряли у животных и их хозяев концентрацию кортизола – так называемого гормона стресса.

Читайте также: Почему люди любят собак: ученые нашли генетическое объяснение

Владельцы собак также отвечали на вопросы анкеты об особенностях своего характера и характера своего любимца.

собаки господарі стрес бордерколлі
В исследовании участвовали собаки породы бордер–колли

Выяснилось, что у хозяев собак с высоким уровнем кортизола животные тоже отличаются высокой концентрацией этого гормона. И наоборот – у "спокойных" владельцев собаки не подвержены стрессу.

Авторы исследования отметили, что характер собаки не имел значения, а вот характер хозяина – да.

Исследователи наблюдали и за собаками-участниками соревнований, и за собаками-компаньонами, которые, как правило, ведут менее активный образ жизни. В первом случае связь уровня стресса хозяина и собаки прослеживался сильнее. Специалисты предполагают, что это связано с тем, что такие собаки теснее взаимодействуют со своим хозяином.

 Смотрите также: Позируют не хуже людей: 12 забавных портретов собак, которые поднимут настроение

В итогах исследования его авторы отметили, что пока говорится только о корреляции, а не о причинно-следственной связи.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Чубаров рассказал с кем представители крымских татар пойдут на выборы в Верховную Раду
сегодня
292
Теги: Здоровье Мир животных Новости Здоровье исследования Психология
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Тест: склонны ли вы к повышению давления?
7 июня 15:30 Тест: склонны ли вы к повышению давления?
684
Где в мире легализована марихуана: инфографика
6 июня 12:00 Где в мире легализована марихуана: инфографика
Олена Булан 7027
Огнестрельное ранение: что следует знать и как действовать
5 июня 18:00 Огнестрельное ранение: что следует знать и как действовать
Яніна Ткачук 492
Безопасный загар: как правильно выбрать солнцезащитный крем
4 июня 19:45 Безопасный загар: как правильно выбрать солнцезащитный крем
Юлія Девда 846
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
4 июня 15:45 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 27678
Новости
Больше новостей
Залиште відгук