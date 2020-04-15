Социальное дистанцирование могут ввести до 2022 года, – ученые

Ученые из Гарвардского университета заявили, что социальное дистанцирование и другие ограничительные меры придется соблюдать до 2022 года для того, чтобы сезонные вспышки коронавируса не перегружали системы здравоохранения.

Специалисты проанализировали сценарии, при которых увеличение количества больных COVID-19 человек может существенно повлиять на состояние медицинской системы в США. Учитывали также наличие краткосрочного (на один год) или долгосрочного иммунитета у зараженных людей. Следовательно, ученые смоделировали влияние повторных вспышек на систему здравоохранения, пишет Newsweek.

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Ученые считают, что зимняя вспышка, которую уже сейчас прогнозируют эпидемиологи, вероятно, будет не менее тяжелой, чем та, которую человечество переживает сейчас.

Новая волна потенциально может перегрузить медицинскую систему. Поэтому медики могут потерять возможность должным образом лечить зараженных пациентов.

Исследователи также отметили, что пандемия COVID-19 нанесла экономический ущерб как США, так и всему миру.

Чтобы не допустить катастрофического нагрузки на систему здравоохранения, социальное дистанцирование придется продолжить или вводить с перерывами до 2022 года,

– говорится в анализе Гарвардской школы здравоохранения.

По словам исследователей, будущий рецидив вспышки SARS-CoV-2, вероятно, начнется после первой тяжелой пандемической волны.

Дополнительные карантинные меры включительно с расширением возможностей медицинского ухода и эффективной терапии усилят успех периодического дистанцирования и ускорят наступление коллективного иммунитета.

Вспышка заражения будет возможной до 2024 года,

– говорится в отчете.

Ученые подчеркнули, что опыт Китая, Италии и США продемонстрировал, что COVID-19 может вывести из строя системы здравоохранения даже тех стран, у которых хватает ресурсов.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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