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День без Facebook: почему стоит меньше времени проводить в соцсетях

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Социальные сети вызывают депрессию / fakty.com.ua

28 февраля отмечают так называемый Всемирный день без Facebook. Таким образом пользователи пытаются бороться с зависимостью от соцсетей. Ведь немало исследований показывают, что частое использование соцсетей может доводить до депрессии.

Об этом говорится в исследовании Университета Пенсильвании.

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Учеными был организован эксперимент с использованием соцсетей, в котором участвовали 143 добровольца-студента. В самом начале испытаний медики определили степень психо-эмоционального здоровья участников. Также было зафиксировано, сколько времени в среднем каждый из них проводит в соцсетях.

Соцмережі викликають депресію

Соцсети вызывают депрессию

Разделив испытуемых на две группы в случайном порядке, ученые позволили одной из них использовать соцсети в своем привычном формате, тогда как другой – лишь около 10 минут ежедневно. Эксперимент длился 3 недели.

Анализируя его результаты, специалисты установили: значительно больше психологических проблем, которые свидетельствуют о депрессии, было именно у тех участников, которые чаще всего пользовались соцсетями. Эти люди жаловались на тяжелые чувства одиночества и неполноценности.

Врачи рекомендуют уменьшить время, проведенное в соцсетях

"Такая тенденция связана с подсознательным стремлением сравнивать себя с другими. Видя в соцсетях счастливые фотографии других людей, у человека может возникать чувство, что их жизнь лучше, чем у него, может формироваться осознание собственной неполноценности", – отметили специалисты.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Техно Здоровая жизнь Facebook Психология Соцсети Депрессия
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