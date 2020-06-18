Сокрушительный удар: молочный сахар может обезвреживать раковые клетки
Ученые из США обнаружили, что раковые клетки AKT-типа, которые характерны в частности для рака молочной железы, можно уничтожить обычным молочным сахаром — галактозой. Оказалось, что раковые клетки этого типа могут питаться только одним типом сахара, а от другого — умирают.
Как и любые клетки в организме, раковые клетки нуждаются в сахарах, а именно глюкозе, для подпитки и разрастания. Раковые клетки, в частности, перерабатывают глюкозу с гораздо большей скоростью, чем нормальные клетки. Американские ученые обнаружили слабость распространенного типа раковых клеток: негибкость сахара. Об этом пишет научное издание Medical Press.
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Что это значит?
Проще говоря, когда раковые клетки подвергаются воздействию другого типа сахара – галактозы – клетки не могут адаптироваться и погибают.
Работа исследователей описывает, как онкогены, гены, вызывающие рак, также могут привести к тому, что раковые клетки будут негибкими к потреблению сахара.
Часто клетки разрастаются путем метаболизма глюкозы, но большинство нормальных клеток также могут расти с использованием галактозы. Впрочем, ученые установили, что клетки, которые обладают общим канцерогенным геном AKT, не могут обрабатывать галактозу, а затем погибают от воздействия этого типа сахара.
Роль окислительного метаболизма
Также удалось выяснить, что воздействие на клетки галактозой заставляет их активировать окислительный метаболизм, при котором кислород помогает превращать сахар в энергию, в отличие от гликолитического метаболизма, где энергия происходит из глюкозы.
Это не означает, что сама галактоза является эффективным средством лечения раковых клеток типа АКТ, но открытие действительно помогло понять фундаментальный недостаток в этих клетках, который является причиной их гибели.
Мы стараемся использовать системный подход, чтобы найти оптимальное лечение и эффективный способ уничтожения раковых клеток, поэтому мы используем все новые и новые типы целевой лекарственной или генной терапии, которые могут вызвать аналогичный эффект и заставить клетку перейти в окислительное состояние,
– подчеркнули авторы работы.
Перспектива исследования
Несмотря на то, что окислительный процесс, вызванный галактозой, действительно приводил к гибели раковых клеток типа АКТ, когда клетки подвергались другой генетической мутации, MYC, галактоза не убивала клетки.
В будущем ученые надеются выяснить, какие типы комбинированных методов лечения следует применять для исследования раковых клеток с геном AKT, чтобы получить более эффективные терапевтические средства.