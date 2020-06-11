Солнечный удар: симптомы, первая помощь и как избежать
Солнечный удар – состояние достаточно предсказуемое. То есть интуитивно мы можем догадаться, что находясь длительное время под палящим солнцем, мы можем заработать солнечный удар и ожоги.
Но он может нести серьезную угрозу для жизни человека, поэтому нужно знать о первой помощи, пишет 24 канал.
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Симптомы солнечного удара
При легкой форме возникает головная боль, тошнота, учащенное дыхание, тахикардия, общее ухудшение состояния, невнятная речь, заторможенность
При средней и тяжелой: эти же симптомы, плюс повышение температуры, спутанность сознания, кома, частый пульс, галлюцинации, судороги.
Первая помощь при солнечном ударе
- Занести пострадавшего в прохладное помещение, раздеть;
- Если пострадавший потерял сознание, то вызывайте как можно скорее скорую помощь;
- Пока человек без сознания, его нельзя поить;
- Обтирайте прохладной водой, можно аккуратно погрузить пострадавшего в прохладную ванну;
- Приложите лед к тем областям, где проходят крупные сосуды: подмышкам, шеи, паховой области;
- Если человек в сознании, то нужно давать много жидкости. Воду, солевый раствор (в этом случае можно и регидрон), компот и тд;
- Жаропонижающие в этой ситуации не работают, так как механизм повышения температуры при перегреве другой.
Теплового удара можно легко избежать / Фото unsplash
Профилактика солнечного удара
Лучше заниматься профилактикой этого, чем потом оказывать первую помощь себе или другим.
- Не находитесь на открытом, палящем солнце долгое время (более 30-40 минут) без надобности, особенно в период с 12:00 до 16:00. Особенно это касается детей и пожилых людей, лиц с заболеванием сердечно-сосудистой системы.
- Пытайтесь находиться в тени, под тентом или зонтиком, используйте тень деревьев.
- Не загорайте в состоянии алкогольного опьянения.
- Периодически заходите в воду, чтобы охладиться.
- Одевайтесь в одежду свободного покроя, из натуральных тканей, и обязательно прикрывайте голову.
- Соблюдайте питьевой режим. Обычная вода без газов, можно компоты, морсы, квас.
- Увлажняйте кожу, обтирайтесь смоченным в прохладной воде полотенцем.
- После длительного пребывания на солнце примите прохладный душ.
- В жаркую погоду лучше отдавать предпочтение не тяжелой пище.
- Находясь в помещении, необходимо обеспечить постоянный поток свежего воздуха, регулярно проветривая его; используйте вентиляторы и кондиционеры.