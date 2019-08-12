Солнечный лишай: как выглядит, почему возникает и чем лечить

Разноцветный лишай, или отрубевидный лишай, еще иногда называют солнечным лишаем. А все потому, что очень часто появление этого заболевания замечают после пребывания на солнышке. Люди ошибочно считают, что солнце его и вызвало.

На самом деле разноцветный лишай является грибковой инфекцией, вызывает его дрожжеподобные грибы рода Malassezia, он же Pityrosporum.

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Самое интересное, что этот грибок является частью нормальной микрофлоры кожи человека и многих животных, до 90-100% взрослых людей живут с ним в мире и согласии.

Почему возникает солнечный лишай?

Причин тому несколько: это генетическая предрасположенность, теплый и влажный климат, потливость, снижение иммунитета по тем или иным причинам, использование масел для тела, а также беременность, недостаточность питания, болезнь Кушинга.



Разноцветный лишай становится заметным на солнце

Симптомы солнечного лишая

Разноцветный лишай является абсолютно доброкачественным заболеванием, оно проявляется на коже, преимущественно в верхней части туловища, где сальные железы более активны, разномастными пятнами – от едва заметных бледно-розовых до коричневых, от мелких до крупных.

У лиц со светлой кожей бледные мелкие пятна могут быть незаметны, что приводит к тому, что пациент и не догадывается о наличии у него этой проблемы, пока не захочет загорать: на солнце участки, пораженные грибком, не загорают, оставаясь белыми.

Лечение солнечного лишая

Лечение проводится с использованием наружных противогрибковых препаратов и средств с отшелушивающим эффектом, и как правило, занимает от нескольких дней до двух недель. Однако, светлые пятна из-за загара могут сохраняться и после лечения, пока цвет кожи не выровняется.

Поскольку грибок является частью нормальной флоры кожи, заболевание считается не заразным.

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