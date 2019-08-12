Солнечный лишай: как выглядит, почему возникает и чем лечить

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Солнечный лишай: как выглядит, заразен ли – как лечить лишай
Солнечный лишай: причины, симптомы и лечение / pixabay.com

Разноцветный лишай, или отрубевидный лишай, еще иногда называют солнечным лишаем. А все потому, что очень часто появление этого заболевания замечают после пребывания на солнышке. Люди ошибочно считают, что солнце его и вызвало.

На самом деле разноцветный лишай является грибковой инфекцией, вызывает его дрожжеподобные грибы рода Malassezia, он же Pityrosporum.

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Самое интересное, что этот грибок является частью нормальной микрофлоры кожи человека и многих животных, до 90-100% взрослых людей живут с ним в мире и согласии.

Почему возникает солнечный лишай?

Причин тому несколько: это генетическая предрасположенность, теплый и влажный климат, потливость, снижение иммунитета по тем или иным причинам, использование масел для тела, а также беременность, недостаточность питания, болезнь Кушинга.

Різнобарвний лишай стає помітним на сонці
Разноцветный лишай становится заметным на солнце

Симптомы солнечного лишая

Разноцветный лишай является абсолютно доброкачественным заболеванием, оно проявляется на коже, преимущественно в верхней части туловища, где сальные железы более активны, разномастными пятнами – от едва заметных бледно-розовых до коричневых, от мелких до крупных.

У лиц со светлой кожей бледные мелкие пятна могут быть незаметны, что приводит к тому, что пациент и не догадывается о наличии у него этой проблемы, пока не захочет загорать: на солнце участки, пораженные грибком, не загорают, оставаясь белыми.

Лечение солнечного лишая

Лечение проводится с использованием наружных противогрибковых препаратов и средств с отшелушивающим эффектом, и как правило, занимает от нескольких дней до двух недель. Однако, светлые пятна из-за загара могут сохраняться и после лечения, пока цвет кожи не выровняется.

Поскольку грибок является частью нормальной флоры кожи, заболевание считается не заразным.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Медицина Профилактика заболеваний
Источник: Здоров'я 24
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