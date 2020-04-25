Солнечный свет, тепло и влага ослабляют COVID-19, – ученые

Американские ученые считают, что коронавирус лучше выживает в холодном и сухом климате, чем в тепле и при высокой влажности.

Об этом исследовании ученых рассказал президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме, пишет издание Интерфакс-Украина.

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С каждым днем ​​мы все больше узнаем об этом противнике. Ученые из нашего Министерства внутренней безопасности представили доклад, в котором говорится о том, как вирус ведет себя при различных температурах, климате, поверхностях,

– сказал Трамп.

Президент США добавил, что вирус лучше всего выживает в холодной и сухой среде и хуже всего – в теплой и влажной.

Согласно информации ученого из МВБ Билла Брайанта, период полураспада вируса в капле слюны на поверхности при температуре 21-23 градуса по Цельсию, влажности 20% и при отсутствии солнца составляет 18 часов, а в тех же условиях, но при влажности 80% – 6 часов. При температуре 35 градусов по Цельсию и влажности 80% он ускорится до 1 часа, а при температуре 21-23 градуса, влажности 80% – до 2 минут.

Ранее ученые из Школы общественного здравоохранения при Университете Гонконга проверили живучесть возбудителя коронавируса SARS-CoV-2 при разных температурах.

Они выяснили, что возбудитель лучше держится при 4°С. При такой температуре снижение его концентрации (титра) началось лишь на 14-й день.

При 22°C коронавирус был активным до 7 дней и исчезал до второй недели;

При 37°C коронавирус исчезал на второй день;

При 56°C возбудитель инфекции исчез через полчаса;

При 70°C SARS-CoV-2 исчез через пять минут.



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