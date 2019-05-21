Сонный энурез: почему возникает и как лечить

Сонный энурез (СЭ) – характеризуется повторяющимися невольными испусканиями мочи, которые случаются во время сна.

Частота эпизодов может быть от 1 раза в неделю до каждой ночи и нескольких раз за ночь, рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.

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Виды ночного энуреза

Первичный (идиопатический) энурез начинается с раннего возраста и, вероятно, обусловлен совокупностью причин, среди которых определенное значение имеют генетические факторы, незрелость мозга, а также невротические нарушения.

Вторичный энурез. Ночное непроизвольное мочеиспускание, которое возобновилось через несколько лет после его прекращения в раннем детском возрасте).

Причины энуреза

Вторичный энурез может быть обусловлен рядом заболеваний урогенитального тракта, сахарным диабетом, серповидноклеточной анемией. Часто встречается в анамнезе больных эпилепсией. Считается, что в возрасте 3 лет ребенок уже в состоянии контролировать функции мочевого пузыря. Ориентировочная частота энуреза людей в возрасте до 14 лет составляет 22%.



Дети с 3 лет должны контролировать ночное мочеиспускание

Установлено, что акт мочеиспускания во сне тесно связан со стадиями сна. В состоянии бодрствования регуляция мочеиспускания осуществляется с помощью других механизмов. А ночной сон у детей, страдающих энурезом, очень глубокий.

Лечение энуреза

Во всех случаях энуреза необходимо проведение соответствующих клинических и лабораторных исследований для установления его формы и возможной этиологии.

Терапия энуреза обычно состоит из комплекса мероприятий:

Режим дня; Диета по ограничению употребления жидкости перед сном (за 4-6 часов до сна); ЛФК: тренировка мышц брюшного пресса и детрузора (форсированное и прерывистое мочеиспускание, растяжение мочевого пузыря и др.); Поведенческие методы (ведение дневника, система контроля, поощрения); Психотерапия; Специальные сигнальные устройства (детям после 7 лет); Медикаментозная терапия: препараты, которые снижают глубину сна и облегчают пробуждение. Стимулирующие антидепрессанты в возрастных дозировках.

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