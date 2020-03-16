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Состояние женщин с Черновицкой области, у которых зафиксировали коронавирус, удовлетворительное

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В Черновицкой области 16 марта подтвердили заражения коронавирусом еще у двух женщин. Они находятся в изоляции, их состояние удовлетворительное.

Обеим пациенткам оказывают симптоматическое лечение. Об этом сообщили в телеграмме "Коронавирус_инфо".

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Состояние женщин с Черновицкой области, у которых сегодня (16 марта – 24 канал) был зафиксирован COVID-19, удовлетворительное,
– говорится в сообщении.

Одна из зараженных коронавирусом вернулась в течение инкубационного периода из Италии. Всех, с кем она близко контактировала, изолировали в условиях стационара.

Вторая женщина в последнее время не выезжала за пределы Украины. Однако контактировала с больным коронавирусом. Ранее ее госпитализировали с симптомами острого вирусного заболевания. Пациентку обследовали и оказывали медицинскую помощь в условиях изоляции. А утром 16 марта результат теста подтвердил наличие коронавируса.

Важно! Черновчанин, который был первым, у кого в Украине зафиксировали коронавирус, выздоравливает. Ему сделали тесты на коронавирус – они отрицательные.

Основное о коронавирусе в Украине

  • В Украине зафиксировали 5 случаев заражения коронавирусом, один человек – умер.
  • С 16 марта Украина закрыла границу для иностранцев, а с 17 марта прекращается авиасообщение.
  • Граждане Украины могут вернуться домой. Однако все, кто возвращается из стран, где много зараженных коронавирусом, должны пойти на 14-дневную обсервацию.
  • В Украине ввели общегосударственный карантин. Он продлится с 12 марта до 4 апреля. Отменили учебу в школах, вузах и садиках, соревнования с болельщиками, концерты.
  • В то же время города вводят более жесткие меры. На Львовщине закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. К таким мерам безопасности прибегли и в Киеве, Черновцах, Одессе и Ивано-Франковске.

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Коронавирус: симптомы у людей, профилактика и как пытаются лечить Covid-2019
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Автор: Наталия Пристанская
Теги: Коронавирус в Украине Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Здоровье Лечение Медицина Новости Черновцов
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