Сосудистая сеточка: почему возникает и что делать
Сосудистая сеточка или купероз – это сосудистое заболевание кожи. Его связывают со снижением эластичности сосудов, что приводит к разрыву мелких капилляров.
Заболевание распространяется на всех участках кожного покрова. Но наиболее популярной и проблемной областью является лицо.
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Косметолог Ксения Ведищева назвала основные причины развития сосудистой сеточки:
- наследственность,
- перепады артериального давления
- гипертония и другие сердечно-сосудистые заболевания,
- болезни эндокринной системы,
- прием гормонов
- стрессы.
- некоторые заболевания пищеварительной системы,
- недостаток кремния в организме,
- заражения кожным клещом,
- начальная стадия болезни розацеа,
- вредные привычки (курение и/или злоупотребление алкоголем).
Красная сеточка усиливается при приливе крови к коже: в жару и холод; из-за острой, горячей пищи и напитков; употребление маринадов, алкоголя. Купероз усиливается после посещения бани и активного загара.
Частый, агрессивный уход за кожей (ежедневные пилинги, скрабы, распаривание, спиртовые лосьоны, сильные фруктовые кислоты) ослабляет защиту кожи и приводит к куперозу.
Почему возникает купероз
Как удалить сетку
Удалить сетку можно с помощью лазерных, фото-, микротоковых процедур.
Мелкие капилляры буквально сплачиваются. На здоровые сосуды лазер не влияет. У некоторых сеточка проходит в течение недели после проведения процедур. Возможно небольшое покраснение и отечность.
Неглубокие сосудистые сеточки без разветвлений можно убрать за одну процедуру, но все индивидуально. Аппаратная терапия при этом укрепляет коллаген в коже, улучшает цвет лица.
Косметолог советует удалять сеточку зимой из-за невысокой активности солнца.
Купероз – начальная стадия заболевания розацеа. Лазер не лечит, а только убирает косметические дефекты.
Это хроническое заболевание кожи лица, которое проявляется стойким покраснением, с периодическими обострениями, которые сопровождаются характерной сыпью.
Обязательно нужно обратиться к врачу-дерматологу, который должен прописать курс лечения.
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