Сосудистая сеточка: почему возникает и что делать

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Сосудистая сеточка: почему возникает и что делать
Сосудистая сеточка: почему возникает и что делать / beaconfaceanddermatology.ie

Сосудистая сеточка или купероз – это сосудистое заболевание кожи. Его связывают со снижением эластичности сосудов, что приводит к разрыву мелких капилляров.

Заболевание распространяется на всех участках кожного покрова. Но наиболее популярной и проблемной областью является лицо.

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Косметолог Ксения Ведищева назвала основные причины развития сосудистой сеточки:

  • наследственность,
  • перепады артериального давления
  • гипертония и другие сердечно-сосудистые заболевания,
  • болезни эндокринной системы,
  • прием гормонов
  • стрессы.
  • некоторые заболевания пищеварительной системы,
  • недостаток кремния в организме,
  • заражения кожным клещом,
  • начальная стадия болезни розацеа,
  • вредные привычки (курение и/или злоупотребление алкоголем).

Красная сеточка усиливается при приливе крови к коже: в жару и холод; из-за острой, горячей пищи и напитков; употребление маринадов, алкоголя. Купероз усиливается после посещения бани и активного загара.

Частый, агрессивный уход за кожей (ежедневные пилинги, скрабы, распаривание, спиртовые лосьоны, сильные фруктовые кислоты) ослабляет защиту кожи и приводит к куперозу.

Чому виникає купероз
Почему возникает купероз

 

Как удалить сетку

Удалить сетку можно с помощью лазерных, фото-, микротоковых процедур.

Мелкие капилляры буквально сплачиваются. На здоровые сосуды лазер не влияет. У некоторых сеточка проходит в течение недели после проведения процедур. Возможно небольшое покраснение и отечность.

Неглубокие сосудистые сеточки без разветвлений можно убрать за одну процедуру, но все индивидуально. Аппаратная терапия при этом укрепляет коллаген в коже, улучшает цвет лица.

Косметолог советует удалять сеточку зимой из-за невысокой активности солнца.

Купероз – начальная стадия заболевания розацеа. Лазер не лечит, а только убирает косметические дефекты.

 
Розацеа – что это?

Это хроническое заболевание кожи лица, которое проявляется стойким покраснением, с периодическими обострениями, которые сопровождаются характерной сыпью.

Обязательно нужно обратиться к врачу-дерматологу, который должен прописать курс лечения.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Сердечно-сосудистые заболевания
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