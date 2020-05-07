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Сотни мутаций: может ли коронавирус стать заразнее

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Сотни мутаций: может ли коронавирус стать заразнее
/ unsplash.com

Ученые из США и Великобритании обнаружили, что уже существуют сотни различных мутаций коронавируса. Как только одна мутация станет господствующей, это может сделать заболевание более заразным.

Результаты нового исследования еще не проверили другие ученые, работа ожидает официальную публикацию, сообщает BBC.

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Какие мутации коронавируса обнаружили ученые

Исследование свидетельствует о том, что одна конкретная мутация – D614G – становится доминирующей и может сделать заболевания более заразным.

Кроме того, исследователи из Национальной лаборатории Лос-Аламос в штате Нью-Мексико заметили смену "шипа", который предоставляет вирусу его выразительную особую форму.

Они проанализировали данные о больных коронавирусом в Шеффилде (Британии), но пока не установили связи мутации вируса и течением заболевания у пациентов.

Еще одно исследование Университетского колледжа Лондона (UCL) выявило 198 повторяющихся мутаций вируса.


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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус COVID-19 исследования Новости Здоровье Медицина Здоровье Лечение
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