Сотрудники British Airways заболели коронавирусом в крупнейшем аэропорту Лондона

Двое сотрудников авиакомпании British Airways, которые занимаются обслуживанием багажа, заболели коронавирусом Covid-19 в крупнейшем международном аэропорту Лондона Хитроу.

Об этом пишет издание Daily Mail. Двух сотрудников отправили на домашний карантин, и они уже выздоравливают. Оба мужчины работали в лондонском аэропорту Хитроу.

Читайте также: Как правильно носить маску против коронавируса: инструкция

Поэтому распространяются панические настроения, якобы коронавирус мог попасть на багаж пассажиров.

По словам британского врача Криса Витти, люди могут заразиться болезнью, касаясь загрязненных поверхностей, а затем касаясь своего лица.

Как говорится в источнике, коронавирус может оставаться заразным на твердых металлических или пластиковых поверхностях, таких как ручки дверей или рельсы в автобусах или поездах в течение трех дней. Некоторые ученые даже предполагают, что вирус может быстрее распространяться на руках, чем через воздух.



Сотрудники British Airways заболели коронавирусом в аэропорту Хитроу / Getty Images

По состоянию на 6 марта, по данным BNO, в Великобритании зафиксировано 116 случаев заражения коронавирусом, одна смерть и 12 выздоровевших пациентов.

Коронавирус в цифрах / инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.