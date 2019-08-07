Современная молодежь самая одинокая: исследование

Согласно новому исследованию YouGov, поколение миллениалов является наиболее одиноким из всех, которые жили до этого.

30% опрошенной молодежи испытывают одиночество постоянно. Среди поколения Х 20% людей ответили то же, еще 15% одиноких оказалось среди бэби-бумеров, пишет YouGo.

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Разделение поколений: Бэби-бумеры родились в период между 1946 и 1963 годами. Миллениалы родились на рубеже тысячелетий, после 1981 года. К поколению Х относят тех, кто родился с середины 60-х до начала 80-х годов.

Опрос о дружбе прошли 1254 участника. 70% миллениалов ответили, что имеют хотя бы одного лучшего друга, около половины (49%) говорят, что имеют от одного до четырех друзей, 27% говорят, что не имеют знакомых совсем, но не страдают от этого.

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В исследовании отмечено, что застенчивость самая распространенная причина такого одиночества, некоторые молодые люди считают, что им трудно найти друзей из-за отсутствия хобби или интересов. Вместе с тем, 70% опрошенных молодых людей все же отметили, что имеют хорошие отношения с коллегами или соседями, 62% сохранили хорошие отношения со школьными друзьями, или продолжают дружить с одногруппниками.

Авторы опроса не указывают причин такого одиночества, но в статье приведены предварительные исследования, указывающие на интернет-зависимость миллениалов и влияние социальных сетей.