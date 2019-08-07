Современная молодежь самая одинокая: исследование

216 Читати новину українською
Поколение миллениалов
Поколение миллениалов / nypost.com

Согласно новому исследованию YouGov, поколение миллениалов является наиболее одиноким из всех, которые жили до этого.

30% опрошенной молодежи испытывают одиночество постоянно. Среди поколения Х 20% людей ответили то же, еще 15% одиноких оказалось среди бэби-бумеров, пишет YouGo.

Читайте также: Одиночество очень негативно влияет на мозг: объяснение ученых

 
Разделение поколений:

Бэби-бумеры родились в период между 1946 и 1963 годами.

Миллениалы родились на рубеже тысячелетий, после 1981 года.

К поколению Х относят тех, кто родился с середины 60-х до начала 80-х годов.

Опрос о дружбе прошли 1254 участника. 70% миллениалов ответили, что имеют хотя бы одного лучшего друга, около половины (49%) говорят, что имеют от одного до четырех друзей, 27% говорят, что не имеют знакомых совсем, но не страдают от этого.

https://giphy.com/gifs/10htoZz7rhLZ6w/html5

В исследовании отмечено, что застенчивость самая распространенная причина такого одиночества, некоторые молодые люди считают, что им трудно найти друзей из-за отсутствия хобби или интересов. Вместе с тем, 70% опрошенных молодых людей все же отметили, что имеют хорошие отношения с коллегами или соседями, 62% сохранили хорошие отношения со школьными друзьями, или продолжают дружить с одногруппниками.

Авторы опроса не указывают причин такого одиночества, но в статье приведены предварительные исследования, указывающие на интернет-зависимость миллениалов и влияние социальных сетей.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Задержание экс-президента Кыргызстана Атамбаева: последние события
сегодня
820
Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология Социологическое исследование
Источник: YouGov
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лептоспироз: симптомы, лечение и профилактика
7 августа 20:42 Лептоспироз: симптомы, лечение и профилактика
10009
Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
6 августа 13:42 Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
Юліана Вінтюк 66690
Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
5 августа 18:42 Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
Оксана Вербіцька 14895
Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
2 августа 13:47 Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
Ірина Полицька 23596
Топ-6 мифов о грудном вскармливании: что необходимо знать
1 августа 14:46 Топ-6 мифов о грудном вскармливании: что необходимо знать
Настя Сукач 348
Новости
Больше новостей
Залиште відгук