Современные люди в 3 раза меньше занимаются сексом

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Люди перестают заниматься сексом
Люди перестают заниматься сексом / pixabay.com

За последние 10 лет у миллениалов (люди, родившиеся с 1981 по 1999 год), стало меньше секса почти в три раза.

Количество взрослых людей до 30 лет, у которых нет половой жизни, в 2018 году достигло рекордного уровня, говорится в результатах опроса GSS Data Explorer.

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Поколение девственных

23% людей от 18 до 30 лет сообщили, что у них ни разу не было секса в прошлом году. 28% из них – мужчины. Женщины-милениалы чувствуют себя немного лучше – лишь 18% заявили, что ни с кем не спали в 2018. 10 лет назад таких было всего 8%.

Аналитики выяснили, что в обществе стало гораздо больше мужчин-девственников, которым еще нет 30 лет – 27% заявили, что у них никогда не было сексуальных партнеров.


Количество мужчин, которые никогда не занимались сексом

Почему люди меньше занимаются сексом?

Ученые уверены, что это следствие развития технологий и образа жизни, который предпочитают вести большинство милениалов. Люди стали гораздо больше времени проводить дома, даже работать. В таких условиях сложно найти партнера.

via GIPHY

Также по вечерам у людей появилось гораздо больше дел, чем было 10 и 20 лет назад. Социальный сети, видеоигры, сериалы, – все это отвлекает от половой жизни.

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Теги: Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье Секс
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