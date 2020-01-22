Современные методы захоронения людей, которые вас шокируют

Миллениалы ворвались в похоронную индустрию, и их не остановить. Уже сейчас есть стартапы, которые предлагают клиентам экстравагантные способы захоронения – они не только выглядят необычно, но и не наносят вреда природе.

Список таких компаний вместе с примерами их услуг составило издание Wired.

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Грибы и споры

Калифорнийский стартап Coeio прославился благодаря своей разработке – погребальному костюму Infinity Burial Suit со вшитыми в ткань грибными спорами. Одежда выполняет роль савана: в нее помещают покойника и без гроба кладут в могилу, где грибы начинают расти, ускоряя процесс разложения тела. Есть вариант и для животных – небольшая грибница.



Грибы способствуют более быстрому разложению тела \ coeio.com

Гроб из картона

Если же без гроба не обойтись, эковариант предлагает компания, что продает картонные гробы – они выдерживают вес до 120 килограммов и разлагаются гораздо быстрее обычных гробов из дерева. К тому же они не вредят природе так, как обычные – покрытая лаком древесина не может нормально разлагаться, а краска с обивки постепенно попадает в почву, загрязняя ее химикатами.



Гроб из картона – экологичный \ cardboardcasket.co

Запустить прах в космос

Больше инноваций предлагают стартапы, занимающиеся прахом. Самый амбициозный из них –Celestis, который поможет развеять останки человека в открытом космосе. Правда, реализация в компании иногда хромает: например, прах Джеймса Духана, актера из "Звездного Пути", пытались запустить три раза подряд. Часть даже потеряли на склоне холма в Нью-Мексико.

Пустить по воде

Запустить прах можно и по воде в урне из льда, которая высвобождает прах, пока плывет по течению. Ее можно закопать в землю. Изобретательница урны сотрудничает с компанией The Living Urn – она предлагает смешать прах покойного с землей и посадить в нее растение (в доме или на улице).

Разработчики создали урну изо льда \ wired.co.uk

На дно океана

Прах можно не только пустить в открытое плавание, но и утопить. Об этом позаботится компания Eternal Reefs, что опускает прах на морское дно в специальных "рифовых шарах".

Предметы быта

Прах любимого человека можно добавить не только в грунт для растения, но и в другие предметы – например, пластинки. Если вы не меломан, обратите внимание на украшения: компании научились превращать прах в алмазы.





Из праха можно сделать полезные вещи \ wired.co.uk

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