Ученые из Новой Зеландии заявили, что им удалось создать генномодифицированных коз. Они особенны тем, что в их молоке содержится лекарство против рака – моноклональные антитела.

Моноклональные антитела считаются перспективным средством против раковых опухолей и их получение в настоящее время является одной из важнейших задач современной биотехнологии. На портале препринтов bioRxiv ученые утверждают, что сумели сделать так, чтобы козы вместе с молоком выделяли иммуноглобулины класса G, аналогичные тем, которые есть в препарате под названием цетуксимаб.

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Цетуксимаб применяется для лечения нескольких типов рака, в частности плоскоклеточного рака головы и шеи и метастатического колоректального.

Поскольку курс цетуксимаба стоит примерно 13 тысяч долларов, то ученые надеются, что их разработка сделает лечение рака более доступным. Высокая цена цетуксимаба обусловлена тем, что его разрабатывают в лабораторных условиях, а структура иммуноглобулинов, которые входят в состав препарата, очень сложная. Их приходится получать из клеточных культур в условиях строгого контроля, что приводит к высоким производственным затратам.

Производить цетуксимаб с помощью животных гораздо экономнее, потому что их молочные железы могут вырабатывать большое количество белков,

– пояснил руководитель исследования Гетц Лайбле.

Как лекарство против рака оказалось в козьем молоке

Для этого применили технологию, которую использовали при создании знаменитой клонированной овечки Долли. Гены, кодирующие противораковые иммуноглобулины, "вставили" в геном козьих клеток.

Две трансгенные линии коз, получившие вследствие генетического вмешательства, содержат достаточно высокий уровень концентрации антител в молоке – около 10 г/л.

Интересно, что по некоторым характеристикам иммуноглобулины в козьем молоке были лучше, чем те, что содержатся в цетуксимабе. Эти антитела лучше связывались с рецепторами CD16 на поверхности Т-киллерних клеток иммунной системы, что приводит к генерации антитело-зависимой Т-клеточной цитотоксичности и усиления иммунного ответа.

Иммуноглобулины легко выделяются из молока коз и очищаются, а сами животные чувствуют себя нормально и ничем не отличаются от обычных коз. Следовательно, ученые считают, что козы могут стать отличной платформой для масштабного производства противораковых антител.