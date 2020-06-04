Ученые давно пытались разработать искусственные эритроциты, которые бы имитировали свойства настоящих, в частности, гибкость, транспортировки кислорода и длительное время циркуляции.

Эритроциты – это красные кровяные тельца. Они являются самыми многочисленными клетками нашего тела и единственные, у которых нет ядер. По сути, это эластичные мембранные "пакеты", которые наполнены миллионами молекул гемоглобина – железосодержащего белка, который переносит кислород и углекислый газ, пишет ACS Nano.

Также на тему: Лечение диабета: ученые смогли побороть побочное действие самого эффективного препарата

Гибкость позволяет эритроцитам проникать даже в капилляры, диаметр которых меньше их собственного.

Как сделали искусственные эритроциты

Как основу ученые из Университета Нью-Мексико и из Южно-Китайского технологического университета приняли натуральные эритроциты, покрыв их тонким (около 10 нанометров) слоем силикона.



Искусственные эритроциты можно использовать для транспортировки лекарств / unsplash.com

На такие стабилизированные клетки наносили полимерное покрытие, после чего силикон смывали, получив гибкие "пакеты" нужной формы. Внутрь вносили целевые молекулы – прежде всего гемоглобин. Готовую систему покрывали фрагментами клеточных мембран эритроцитов.

Чем искусственные эритроциты лучше настоящих

После пересадки мышам искусственные эритроциты работали более 48 часов без заметной токсичности. Исследователи наполнили искусственные клетки гемоглобином, противораковым препаратом, магнитными наночастицами, чтобы продемонстрировать, что они могут переносить "груз".

В дальнейшем ученые планируют проверить эффективность искусственных эритроцитов в борьбе с раком и в доставке лекарственных средств.