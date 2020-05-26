Создали прибор, который передает виртуальные вкусы: видео

Японские ученые создали девайс, который передает вкус виртуальной еды. Устройство назвали "синтезатор норимаки".

Вкусовой синтезатор выглядит как джойстик с пятью гелиевыми шариками. Каждый из них влияет на определенный рецепторы и воспроизводит соответствующие ощущения, пишет techxplore.

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Устройство нужно приложить к языку. Он работает благодаря движению микроскопических частиц, активированных электрическим зарядом. В зависимости от напряжения в шариках интенсивность вкусов меняется – некоторые усиливаются, а некоторые исчезают.

Кроме кислого, сладкого, соленого и горького ученые добавили в синтезатор вкус пикантный и приятный вкус "умами". А название синтезатору дали в честь японских роллов.

Как работает синтезатор вкуса: смотреть видео

Чем это может быть полезно?

Кроме своей развлекательной ценности, синтезатор может оказаться ценным инструментом для тех, кто имеет проблемы с весом.

И для тех, кто страдает от гипертонии, кто должен ограничивать потребление соли. Они могут сочетать настоящую пищу и использовать устройство, которое добавляет виртуальную соль к содержанию пищи.