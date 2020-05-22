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Создали приложение, которое определяет уровень гемоглобина по селфи

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Уровень гемоглобина по фото
Уровень гемоглобина по фото / hightech.fm

Ученые разработали приложение, которое измеряет уровень гемоглобина по фотографии лица, которую сделали на смартфон.

Это приложение создали исследователи из Университета Индианаполиса, он может определить уровень гемоглобина с помощью фотографии век.

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Почему это важно?

Уровень гемоглобина – это один из самых распространенных клинических лабораторных анализов. Он показывает количество вещества в крови, переносящего кислород ко всем внутренним органам.

Теперь его можно проводить без посещения клиники – это облегчит наблюдение за пациентами, которые находятся в критическом состоянии, а также улучшит уход в странах с низким и средним уровнем дохода, где доступ в лаборатории ограничен.

Новый мобильный подход позволит дистанционно измерять уровень гемоглобина крови для выявления анемии, острого повреждения почек и кровоизлияния. Пандемия значительно повысила необходимость таких анализов,
– рассказал руководитель исследовательской группы Янг Ким.

Как работает приложение?

Ученые использовали программное обеспечение для преобразования камеры смартфона в гиперспектральный томограф.

Пилотное клиническое исследование показало, что погрешность в диагностике при использовании смартфона колеблется в пределах от 5 до 10%.

Что означает низкий гемоглобин

Чем ниже уровень гемоглобина, тем меньше кислорода поступает в ткани и органы человека. Из-за этого нарушается функциональность всего организма.

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Что означает высокий гемоглобин

Увеличение гемоглобина опасно тем, что повышается вязкость крови. Это может привести к инсульту, инфаркту миокарда, тромбообразованию.

Норма гемоглобина

  • у мужчин – 130-160 (нижняя граница – 120, верхний предел – 180),
  • у женщин – 120-160;
  • у детей нормальный уровень гемоглобина зависит от возраста.
Автор: Александр Бевза
Теги: Сердечно-сосудистые заболевания Профилактика заболеваний Новости Здоровье Приложения Гаджеты Техно Здоровье Лечение
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