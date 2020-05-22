Создали приложение, которое определяет уровень гемоглобина по селфи
Ученые разработали приложение, которое измеряет уровень гемоглобина по фотографии лица, которую сделали на смартфон.
Это приложение создали исследователи из Университета Индианаполиса, он может определить уровень гемоглобина с помощью фотографии век.
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Почему это важно?
Уровень гемоглобина – это один из самых распространенных клинических лабораторных анализов. Он показывает количество вещества в крови, переносящего кислород ко всем внутренним органам.
Теперь его можно проводить без посещения клиники – это облегчит наблюдение за пациентами, которые находятся в критическом состоянии, а также улучшит уход в странах с низким и средним уровнем дохода, где доступ в лаборатории ограничен.
Новый мобильный подход позволит дистанционно измерять уровень гемоглобина крови для выявления анемии, острого повреждения почек и кровоизлияния. Пандемия значительно повысила необходимость таких анализов,
– рассказал руководитель исследовательской группы Янг Ким.
Как работает приложение?
Ученые использовали программное обеспечение для преобразования камеры смартфона в гиперспектральный томограф.
Пилотное клиническое исследование показало, что погрешность в диагностике при использовании смартфона колеблется в пределах от 5 до 10%.
Что означает низкий гемоглобин
Чем ниже уровень гемоглобина, тем меньше кислорода поступает в ткани и органы человека. Из-за этого нарушается функциональность всего организма.
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Что означает высокий гемоглобин
Увеличение гемоглобина опасно тем, что повышается вязкость крови. Это может привести к инсульту, инфаркту миокарда, тромбообразованию.
Норма гемоглобина
- у мужчин – 130-160 (нижняя граница – 120, верхний предел – 180),
- у женщин – 120-160;
- у детей нормальный уровень гемоглобина зависит от возраста.