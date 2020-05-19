Создали противовирусный костюм, который позволяет заниматься сексом во время пандемии: фото

Дизайнеры придумали костюм, который защищает от вирусов, но при этом позволяет пользоваться электронными сигаретами и заниматься сексом.

Концепт назвали Micrashell, пишет futurism.

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Костюм сделали из ткани, которая устойчива к порезам. По замыслу, она покрывает только верхнюю часть тела. Шлем оснащен фильтрацией воздуха, прозрачным экраном с хорошей видимостью, камерой, голосовой связью и приложением для смартфона.



Костюм сделан из прочной ткани / futurism.com

С помощью специальных светодиодов можно транслировать окружающим свое настроение или дать понять, что вы заняты (включить статический красный свет).

Создатели утверждают, что костюм удобен – его легко надеть, снять и продезинфицировать.

Мы постарались сделать так, чтобы вы могли заниматься сексом в этом костюме, если вам хочется, конечно,

– сказал Мигель Рисуеньо, автор идеи.



Костюм оборудован фильтром воздуха / futurism.com

Он также подчеркнул, что в костюме нет никаких "научно-фантастических" элементов – только те технологии, которые людям уже давно доступны.

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