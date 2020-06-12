В США разработали новый тип теста на антитела к коронавирусу, который демонстрирует качество сформированного иммунитета у пациентов.

Обычные тесты на антитела к коронавирусу показывают, болел ли человек коронавирусом, но они не могут определить, насколько сильный иммунитет к болезни и есть ли он вообще. В то же время ученые из Университета Северной Каролины создали тест, который может раз и навсегда покончить с этим вопросом, сообщает Science Immunology.

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Новый тест на антитела к коронавирусу наконец может помочь эпидемиологам определить уровень коллективного иммунитета среди населения. Особенность этого теста в том, что он проявляет специфические антитела только для определенной части спаечного белка SARS-CoV-2.

Каким образом тест определяет качество иммунитета к COVID-19

Новый тест на антитела к коронавирусу работает методом анализа крови. Во время анализа определяются антитела, которые конкретно нацелены на фрагмент белка коронавируса. Этот фрагмент называется доменом, что связывает рецептор белка коронавируса – RBD.

Тест показывает уровни этого домена, которые соотносятся с уровнями всех важных нейтрализующих антител, отвечающих за иммунитет к SARS-CoV-2.

Мы наблюдали прочную корреляцию между уровнями RBD-связывающих антител и нейтрализующими антителами SARS-CoV-2 в отдельных образцах. Это означает, что наш анализ не только определяет людей, которые подверглись воздействию SARS-CoV-2, но также может быть использован для прогнозирования уровней нейтрализующих антител,

– заявил один из авторов исследования Прем Лакшманом.

Интересно, что в известных человечеству коронавирусах нет RBD. В результате антитела к этому домену имеют высокую специфичность именно к SARS-CoV-2.

Когда новый тест появится на рынке?

Пока команда совершенствует тест для того, чтобы снизить его стоимость и еще больше сократить время получения результата. В идеале исследователи хотят, чтобы анализ занимал примерно час. Это сделает его конкурентно способным, ведь современные тесты на анализ уровней антител занимают от нескольких часов до нескольких дней.



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