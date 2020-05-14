Создали точную 3D-модель возбудителя коронавируса SARS-CoV-2: детализированное видео

Специалисты из Visual Science решили визуализировать возбудитель коронавируса SARS-CoV-2 с помощью трехмерной модели. Ученые воссоздали его настолько подробно, что на изображении просматриваются отдельные атомы.

Во время создания модели, авторы опирались на новейшие исследования структуры коронавирусов и на материалы экспертов-вирусологов. Об этом сообщает официальный сайт студии биомедицинской визуализации Visual Science.

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Яркие цвета на видео демонстрируют молекулы, кодируемые вирусным геномом. Зато серый цвет – это структуры, которые вирус позаимствовал у клетки-хозяина. Таким образом дизайнеры хотели подчеркнуть паразитарную и неавтономную природу вирусов.

Важно, что создатели видео получили положительные и восторженные отзывы от ряда ведущих ученых.

Эти замечательные изображения позволяют лучше понять организацию вируса, а для неспециалистов – сделать вирус, который инфицирует миллионы людей, практически ощутимым,

– написал профессор департамента микробиологии и иммунологии Колумбийского университета в Нью-Йорке Винсент Раканиелло.

Зато ученый Джейсон Маклеллан, который практикует в Техасском университете, заявил, что это его новая любимая модель SARS-CoV-2.

К слову, студия Visual Science уже создавала такие детализированные модели ВИЧ, вируса гриппа A/H1N1, папилломавируса, а также возбудителей лихорадок Зика и Эболы.

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