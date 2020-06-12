В Монреале изобрели устройство, которое за 5 минут может определить, болеет ли человек коронавирусом. Все, что необходимо – подсоединить его к смартфону.

Для того, чтобы получить результат теста, нужно только поместить образец слюны на устройство, предварительно подключенное к смартфону, сообщает Medical Express.

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Новый тест уже проверили на эффективность в лаборатории, но стоит отметить, что в природных условиях его еще не испытывали.

Впрочем, если ученым удастся доказать правильность результатов теста в обычной жизни, это разгрузит лаборатории и поможет выявлять бессимптомных носителей болезни.

Возьмите, например, сотрудника больницы, который должен идти на работу. Если он или она получит положительный результат, они могут остаться дома и избежать непреднамеренного распространения вируса в среде высокого риска,

– заявил профессор медицинского факультета Университета Монреаля Ксавье Банки.

Как работает это устройство

Тесты ПЦР работают благодаря выявлению сегментов ДНК вируса после его размножения. При этом новое устройство работает иначе.

По принципу работы это миниатюрный спектрометр, который использует технику визуализации. Технология фиксирует крошечные золотые палочки, которые меняют цвет в зависимости от окружающей среды. Окуляр камеры устройства в одном образце слюны различает от 100 000 до миллиона частиц.

В слюне наностержни приобретают цвет, который спектроскопическое устройство может точно сфотографировать,

– сказал Банки.

Для того, чтобы провести самодиагностику, необходимо ввести ватный тампон в носоглотку, после чего поместить образец в пробирку. Но вместо того, чтобы отправлять ее в лабораторию, нужно нанести каплю смеси на устройство.

Первый прототип устройства уже готов. Размером он около пяти квадратных сантиметров, не больше, чем карта памяти для смартфона.