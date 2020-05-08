Создали вакцину против диабета типа 1: она уже доказала свою эффективность

Ученые успешно протестировали вакцину против развития сахарного диабета первого типа. Испытания на животных подтвердили, что она работает.

Вакцина защищает от шести самых распространенных энтеровирусов, но главная ее ценность в том, что она создает защиту против развития сахарного диабета первого типа, который часто возникает в детстве. На развитие этого типа диабета влияют вирусные инфекции, поэтому вакцина, как надеются исследователи, может стать эффективной профилактикой диабета.

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Как действует вакцина

Новая вакцина защищает от шести известных штаммов вируса Коксаки, относящихся к семейству энтеровирусов. Обычно вирус Коксаки проявляется сыпью, повышением температуры тела, диареей, однако в некоторых случаях может вызвать менингит и миокардит.

Вирусы Коксаки – что это? Вирусы Коксаки (Coxsackievirus) – несколько родственных энтеровирусов, которые размножаются в желудке и кишечнике человека, вызывают разные клинические формы болезней, которые входят в группу энтеровирусных инфекций.

Согласно многим научным наблюдениям, вирус Коксаки может играть роль в развитии сахарного диабета первого типа, что характеризуется аутоиммунной атакой на инсулин-продуцирующие бета-клетки поджелудочной железы. Вероятно, вирусная инфекция запускает эту чрезмерную реакцию иммунной системы, однако пока утверждать этого наверняка нельзя.

С целью профилактики диабета первого типа ученые из Швеции и Финляндии разработали и успешно протестировали вакцину против этой группы вирусов.



Вакцина может предотвращать возникновение диабета / Фото Unsplash

Почему важно создание вакцины

Авторы надеются, что вакцинация сможет обеспечивать защиту от болезни.

Эксперименты на моделях мышей показали, что вакцина защищала инфицированных вирусом Коксаки грызунов от развития сахарного диабета первого типа. Испытания вакцины на макаках также стимулировали антитела к вирусу и показали хорошие результаты.

Теперь команда планирует проведение клинических исследований на людях.

Если вакцина докажет безвредность для людей, то в будущем ее планируют применять к детям с генетической предрасположенностью к развитию диабета первого типа.

Что нужно знать о диабете первого типа

Ученые считают, что иммунная система ошибочно атакует бета-клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. Они не знают, что именно вызывает такую реакцию, но детские инфекции могут играть важную роль.

Иммунная система разрушает эти клетки, а это означает, что организм больше не может производить достаточное количество инсулина для регулирования уровня глюкозы в крови. Человеку с диабетом 1 типа нужно будет использовать инсулин с момента диагноза до конца жизни.

Диабет 1 типа часто поражает детей и молодых людей, однако он может возникнуть и во взрослой жизни.

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