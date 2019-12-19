Создали алгоритм, который обнаруживает в ДНК причины болезней

Алгоритм, который создали американские исследователи, определяет строение топологически ассоциированных доменов, которые играют важную роль в регуляции генома. Технология поможет понять, как зарождается рак и другие заболевания.

Исследователи из Университета Пенсильвании разработали специальный алгоритм OnTAD для точной идентификации участков генома.

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Суть исследования

ДНК человека содержит не только гены, но и различные регуляторные элементы, стимулирующие или подавляющие экспрессию.

Часто ген и его регулятор расположены далеко друг от друга, и для того, чтобы соединить их и заставить взаимодействовать, образуются особые трехмерные структуры – топологически ассоциированные домены.



Алгоритм OnTAD разработали для точной идентификации участков генома/Фото: Unsplash

В норме они обеспечивают правильную работу всей клетки, впрочем если их строение нарушено, это может привести к разрушению и стать причиной различных заболеваний, в частности рака.

Ученые разработали специальный алгоритм OnTAD для точной идентификации участков генома, на которых расположены тады.

С помощью инструмента также можно разобраться во внутренней структуре доменов.

Следовательно, ученым уже удалось обнаружить, что от плотности нити ДНК, содержащейся в домене, зависит уровень экспрессии.

Выяснив, как тады функционируют в здоровых клетках, ученые смогут также понять как происходят нарушения. Это первый шаг на пути к новым методам их лечения.

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