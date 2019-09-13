Создали безопасный для волос метод лечения рака

3 Читати новину українською
Во время химиотерапии может выпадать волосы
Во время химиотерапии может выпадать волосы / doctissimo.fr

Во время химиотерапии у женщин и мужчин могут выпадать волосы из-за разрушительного влияния химиотерапевтического агента на луковицу. Но все зависит от действия противоопухолевого препарата.

Британские исследователи из Манчестерского университета определили новый способ защиты волосяных фолликул при химиотерапии, информирует MedicalXpress.

Читайте также: Новый анализ может выявить рак легких на первой стадии

Эксперты использовали ингибиторы CDK4/6, которые блокируют разделение клеток, не оказывая токсического воздействия на фолликулы.

При этом волосы становятся менее восприимчивыми к таксанам.

 
Таксаны – что это?

Это класс противоопухолевых препаратов растительного происхождения, который часто употребляется в борьбе против рака молочной железы.

Ученые обнаружили, что таксаны влияют на стволовые клетки у корней волос, из которых возникают специализированные клетки.

Несмотря на это, механизм повреждения фолликул до сих пор неизвестен.

Также неизвестно, почему одни люди больше теряют волосы, чем другие, несмотря на одинаковые дозы препарата.

Таксани мають руйнівний вплив на волосся
Таксаны имеют разрушительное влияние на волосы

Читайте также: Что такое химиотерапия и как она спасает жизни

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Бабье лето 2019: когда оно придет и сколько будет длиться
сегодня
3817
Теги: Здоровье Лечение исследования Лекарства Онкозаболевания
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Тест на обсессивно-компульсивное расстройство
11 сентября 09:00 Тест на обсессивно-компульсивное расстройство
1226
Горечь во рту: почему возникает и что делать
10 сентября 12:48 Горечь во рту: почему возникает и что делать
Олександр Бевза 53463
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
8 сентября 08:55 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза 5576
Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?
7 сентября 08:41 Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?
Світлана Попова 526
Как правильно воспитывать детей с аутизмом
5 сентября 16:49 Как правильно воспитывать детей с аутизмом
Олександр Бевза 411
Новости
Больше новостей
Залиште відгук