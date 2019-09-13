Создали безопасный для волос метод лечения рака

Во время химиотерапии у женщин и мужчин могут выпадать волосы из-за разрушительного влияния химиотерапевтического агента на луковицу. Но все зависит от действия противоопухолевого препарата.

Британские исследователи из Манчестерского университета определили новый способ защиты волосяных фолликул при химиотерапии, информирует MedicalXpress.

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Эксперты использовали ингибиторы CDK4/6, которые блокируют разделение клеток, не оказывая токсического воздействия на фолликулы.

При этом волосы становятся менее восприимчивыми к таксанам.

Таксаны – что это? Это класс противоопухолевых препаратов растительного происхождения, который часто употребляется в борьбе против рака молочной железы.

Ученые обнаружили, что таксаны влияют на стволовые клетки у корней волос, из которых возникают специализированные клетки.

Несмотря на это, механизм повреждения фолликул до сих пор неизвестен.

Также неизвестно, почему одни люди больше теряют волосы, чем другие, несмотря на одинаковые дозы препарата.



Таксаны имеют разрушительное влияние на волосы

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