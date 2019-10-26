Создали быстрый тест для выявления супербактерий

Ученые разработали новый тест, который позволяет врачам выяснить, болеет человек инфекциями, резистентными к антибиотикам. Для этого придется подождать всего 45 минут.

В настоящее время для определения резистентности той или иной инфекции нужны длительные лабораторные исследования, которые иногда занимают до двух дней.

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Для чего это нужно?

Если пациент столкнулся с какой-то серьезной болезнью, то промедление с началом лечения или неправильный выбор лекарств могут иметь плохие последствия.

Вот почему медицине так остро необходим новый быстрый тест, позволяющий определять супербактерии. Этот метод был разработан учеными из шотландского University of Strathclyde, которые исследовали бактерии staphylococcus aureus и MRSA.



Ученые создали быстрый тест на супербактерии

Как работает тест?

MRSA или метициллин-устойчивый золотистый стафилококк – это разновидность staphylococcus aureus. Однако он резистентен к нескольким препаратам, включая антибиотики метициллин и пенициллин, что существенно затрудняет лечение. Врачи очень надеются, что этот тест поможет выбирать правильное лечение быстрее, определяя уровень резистентности той или иной инфекции.

Новый тест содержит сенсор, который является чем-то вроде миниатюрной чашки Петри, обработанной препаратом. С его помощью можно выяснить, будут ли расти бактерии при воздействии этих лекарств. Причем получить ответ на этот вопрос возможно за 45 минут, после чего врачам станет понятно, подвергается инфекция влиянию этих лекарств или у нее есть резистентность, и терапию нужно изменить.

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