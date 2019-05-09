Создали датчик, который может заменить анализ крови: фото

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Ученые разработали датчик, который может заменить анализ крови
Ученые разработали датчик, который может заменить анализ крови / media.mit.edu

Американские инженеры из Массачусетского технологического института создали переносной датчик, который позволяет врачам следить за состоянием пациента.

Устройство небольшое по размеру и закрепляется на щеке таким образом, чтобы оно располагалось рядом с губой, говорится на сайте университета.

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Такое расположение позволяет гаджету собирать образцы слюны, которые двигаются по специальной трубке. Последняя может "закрываться" и "открываться" в нужные моменты времени. После чего слюна попадает на рулон индикаторной бумаги.

При контакте со слюной бумага меняет свой цвет в зависимости от наличия и концентрации определенного вещества. Оценивать цветовые изменения будет встроенный датчик цветности, который периодически делает снимки и отправляет их на смартфон пациента, где алгоритм рассчитывает изменения.

Датчик, який дозволяє стежити лікарям за станом пацієнта
Датчик, который позволяет следить врачам за состоянием пациента

После проведения всех измерений рулон бумаги раскручивается с помощью небольшого электромотора, подставляя под трубу чистый кусок индикаторной бумаги.

Сам по себе датчик является многоразовым, однако рулон бумаги необходимо периодически заменять.

Кроме этого, устройство содержит инерционный датчик, отслеживающий перемещение пациента. Дополнительно в устройство можно поместить GPS-передатчик и оборудование для измерения сердечного ритма, проведения электромиографии и других медицинских исследований.

Датчик є багаторазовим
Датчик многоразовый

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Теги: Новости Здоровье Лечение Новости Техно Гаджеты Здоровье Разработки
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