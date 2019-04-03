Создали фен, который за 10 минут определит скрытые болезни сердца

Французские ученые разработали специальный фен, который способен за десять минут провести диагностику сердца и сосудов.

Экспериментальное устройство уже протестировали на 100 участниках, пишет Daily Mail.

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Фен способен пропускать лучи через кожу. В него встроен специальный чип, который способен измерять жесткость артерий. Именно по этому показателю можно точно определить состояние сосудов и наличие сердечных болезней.

Как проводится диагностика

Медик направляет фен, к примеру, на сонную артерию на шее. Она показывает общую жесткость артерий, в частности, тех, которые близки к сердцу. Устройство выпускает 12 низкоэнергетических лазерных лучей, которые проникают сквозь кожу и стенки артерий. А компьютерный чип внутри измеряет направление лучей по мере их отскока от кровеносных сосудов и превращает эти результаты показателя жесткости.

По словам ученых, специальный фен настолько точен, как и существующие методы диагностики жесткости сосудов. Однако благодаря устройству уже через 10 минут можно получить результаты о наличии сердечно-сосудистых болезней, которые будут показываться на экране. Эксперты отмечают: тест безболезненный.

Сейчас исследователи работают над версией устройства, которое можно будет использовать для дальнейших экспериментов. Если же результаты будут успешными, то фен будет доступен для использования в Великобритании в течение 5 лет.

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