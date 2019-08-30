Создали гаджет, который уменьшает боль при месячных

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Гаджет Livia
Гаджет Livia / mylivia.com

Округлый гаджет Livia, способен облегчить жизнь половины человечества. Гаджет крепится на тело и с помощью двух электродов влияет на нервы блокируя боль.

Разработчики объясняют принцип работы так: Livia посылает в нервах собственные сигналы, которые нагружают их настолько, что обработать боль они уже не могут, и она остается неощутимой.

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Гаджет находится в процессе утверждения FDA и получения маркировки CE, что позволяет распространение в ЕС. В процессе тестирования приняли участие 163 женщины, клиническим тестированием руководил профессор из Медицинского центра имени Ицхака Рабина. Livia могут пользоваться женщины любого возраста, но он противопоказан людям с проблемами сердечного ритма и которые используют кардиостимулятор.

Засіб, який знімає менструальний біль
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Пока команда запустила краудфандинговую кампанию (85 долларов – минимальная цена за гаджет, но есть интересные предложения вроде "сестринского" парного комплекта).

Но отзывы у гаджета сплошь хвалебные: женщины разного возраста говорят, что это единственное немедикаментозное средство, которое полностью избавило их от боли. Работать устройство начинает прямо с момента прикрепления к коже, не вызывает никаких побочных эффектов и привыкания.

Мощность электрических импульсов Livia можно подстраивать под себя, но в любом случае "бить током" они не будут. Единственный недостаток, который можно усмотреть в нем уже сейчас, – необходимость носить его на поясе юбки или брюк.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Техно Здоровая жизнь Гаджеты Женское здоровье
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