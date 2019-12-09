Создали искусственные нервные клетки, их будут применять к людям
Изобрели искусственные нервные клетки, которые со строгой точностью имитируют движения настоящих нервных клеток. Открытие ученых планируют применять в лечении людей.
Ученые из Университета Бата (Англия), о которых пишет ВВС, создали искусственные нервные клетки, которые планируют использовать для лечения людей.
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Крошечные чипы ведут себя как настоящие нервные клетки.
Как создавали чипы
Для создания искусственных клеток ученые использовали знания по математике, исчислениях и дизайне чипов, чтобы точно воспроизвести передачу нервными клетками импульсов со всего тела к мозгу.
Нам удалось перенести электрические свойства клеток мозга на синтетические схемы, изготовленные из кремния, – отметили ученые.
Они воссоздали два типа нейронов: нервные клетки с гиппокампа – части мозга, которые отвечают за память и клетки, которые участвуют в контроле дыхания.
Исследователи заинтересованы в воспроизведении нервных клеток из-за вероятного потенциала для лечения заболеваний, при которых нейроны дегенерируют и отмирают.
Ученые также считают, что в будущем искусственные нервные клетки можно будет использовать для лечения болезни Альцгеймера или сердечной недостаточности.
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