Создали искусственный человеческий мозг

Ученые из Гарвардского университета и Центра психических исследований Института Стэнли сумели вырастить органоид (уменьшенную копию) человеческого мозга.

Клетки в выращенном органоиде размещаются в том же порядке, что и в обычном человеческом органе. Это открывает возможности для тестирования, исследования и лечения многочисленных болезней, пишет Science Daily.

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Уменьшенная копия может изменить способ исследования нейропсихиатрических заболеваний и проверить эффективность лекарств. Ранее психические отклонения и их лечение изучали на животных. Однако это неэффективно, ведь человеческий мозг очень отличается от мозга других видов.

"Мы все используем наш мозг по-разному. Но у каждого из нас есть одна и та же коллекция типов клеток и основных связей. Поэтому в основне и структуре мозг одинаков у всех людей. Есть только маленькие различия в типах клеток и структурах мозга", – рассказала автор исследования, профессор Паола Арлотти.

Органоиды мозга могут быть использованы как жизнеспособные экспериментальные системы для непосредственного изучения заболеваний у пациентов и для сравнения эффекта лекарственных средств на ткани мозга человека.

Сейчас команда под руководством Арлотти исследует с использованием органоидов развитие и лечения аутизма.

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