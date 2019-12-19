Создали "карту эпилепсии", которая поможет избегать приступов

Американские ученые выделили конкретные нейроны, которые необходимо стимулировать для борьбы с эпилептическими припадками. Пока речь идет о мозге крыс, однако подход можно применить и для людей.

Специалисты из университета Джорджтауна, о работе которых рассказывает Science Daily, проанализировали мозг подопытных крыс, склонных к четырем различным типам эпилептических приступов.

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Еще 30 лет назад ученые установили, что действие на участок мозга, известного как черная субстанция, может остановить эпилептический припадок. Однако, механизм, лежащий в основе этого явления, до сих пор оставался неизвестным.

Проанализировав мозг подопытных крыс, ученые определили склонных к четырем различным типам эпилептических приступов.



Карта эпилепсии поможет предсказать приступы/Фото: Unsplash

Как они это сделали

Включая и выключая отдельные нейроны с помощью света – эта методика известна как оптогенетики – исследователи поняли, как именно стимуляция предотвращает приступы.

В ходе исследования выяснилось, что эффект влияет как на нейроны в самой черной субстанции, так и на проекции некоторых из них в других областях мозга.

Конечная цель команды – составить подробную "карту эпилепсии", с указанием отдельных клеток, которые необходимо стимулировать, чтобы избежать приступов или хотя бы остановить их распространение по мозгу. Сосредоточившись на конкретных нейронах, ученым удастся улучшить эффективность лечения этой болезни.

В настоящее время от эпилепсии только в США страдает 3 млн взрослых и 500 000 детей. Это делает ее четвертым по распространению заболеванием головного мозга.

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