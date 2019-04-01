Создали контактные линзы от аллергии

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Создали контактные линзы от аллергии (иллюстрация)
Создали контактные линзы от аллергии (иллюстрация) / http://populares.nodargolpe.com

Весна – это сезон вспышек аллергии. Сегодня же на рынке представлены многочисленные антигистаминные препараты, которые способны устранять симптомы нежелательной реакции.

Эффективно действуют препараты на основе кетотифена. От зуда и слезоточивости помогают такие препараты в форме глазных капель. Однако медики из Johnson & Johnson Vision Care разработали новый метод доставки таких препаратов: при помощи контактных линз, пишет журнал Cornea.

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Ученые пропитали контактные линзы кетотифеном и испытали на 244 добровольцах, страдающих от аллергии на пыльцу, шерсть кошек и тому подобное.

Всех участников разделили на три группы: участники первой носили контактные линзы с кетотифеном, участники второй – линзы с плацебо, а третьей – линзу с кетотифеном на один глаз и с плацебо на другом.

 
Алергия – симптомы
• заложенность носа, обильные водянистые выделения из носа;
• приступы чихания, зуд носа;
• зуд и покраснение глаз, слезотечение;
• зуд неба, языка;
• затруднение дыхания (одышка или удушье);
• свистящие хрипы в грудной клетке, сухой кашель;
• кожные высыпания (крапивница, экзема).

После 15-минутного ношения их подвергали воздействию аллергенов и просили оценить раздражение глаз по шкале от нуля до четырех.

Новые линзы оказались эффективными: люди. которые их носили, оценивали это влияние на уровне 0,52, тогда как люди, которые получили плацебо – 1,77. Ученые подвергли воздействию аллергена участников 12 часов спустя. Показатели почти не отличались: 0,77 и 1,89 соответственно.

Несмотря на это, неизвестно, когда новые линзы поступят в продажу.

Створили контактні лінзи від алергії
Создали контактные линзы от аллергии

Существуют и недостатки этой разработки:

1) линзы не лечат другие симптомы болезни, такие как кашель и тяжелое дыхание, требуя параллельного применения обычных препаратов.

2) они одноразовые и несколько дороже, чем обычные линзы.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение исследования
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