Весна – это сезон вспышек аллергии. Сегодня же на рынке представлены многочисленные антигистаминные препараты, которые способны устранять симптомы нежелательной реакции.

Эффективно действуют препараты на основе кетотифена. От зуда и слезоточивости помогают такие препараты в форме глазных капель. Однако медики из Johnson & Johnson Vision Care разработали новый метод доставки таких препаратов: при помощи контактных линз, пишет журнал Cornea.

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Ученые пропитали контактные линзы кетотифеном и испытали на 244 добровольцах, страдающих от аллергии на пыльцу, шерсть кошек и тому подобное.

Всех участников разделили на три группы: участники первой носили контактные линзы с кетотифеном, участники второй – линзы с плацебо, а третьей – линзу с кетотифеном на один глаз и с плацебо на другом.

Алергия – симптомы • заложенность носа, обильные водянистые выделения из носа;

• приступы чихания, зуд носа;

• зуд и покраснение глаз, слезотечение;

• зуд неба, языка;

• затруднение дыхания (одышка или удушье);

• свистящие хрипы в грудной клетке, сухой кашель;

• кожные высыпания (крапивница, экзема).

После 15-минутного ношения их подвергали воздействию аллергенов и просили оценить раздражение глаз по шкале от нуля до четырех.

Новые линзы оказались эффективными: люди. которые их носили, оценивали это влияние на уровне 0,52, тогда как люди, которые получили плацебо – 1,77. Ученые подвергли воздействию аллергена участников 12 часов спустя. Показатели почти не отличались: 0,77 и 1,89 соответственно.

Несмотря на это, неизвестно, когда новые линзы поступят в продажу.



Создали контактные линзы от аллергии

Существуют и недостатки этой разработки:

1) линзы не лечат другие симптомы болезни, такие как кашель и тяжелое дыхание, требуя параллельного применения обычных препаратов.

2) они одноразовые и несколько дороже, чем обычные линзы.

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