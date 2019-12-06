Создали контрацептивы, которые можно будет принимать раз в месяц

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Оральные контрацептивы / Medical Xpress

Оральные контрацептивы являются одним из самых популярных форм контроля рождаемости, однако их эффективность зависит от ежедневного приема.

Сейчас исследователи MIT создали оральный контрацептив, который можно будет принимать только раз в месяц. Это должно уменьшить риск незапланированной беременности из-за неумышленного пропуска дневной дозы, сообщает Medical Xpress.

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Как работают таблетки

Ранее команда MIT разработала звездную систему доставки лекарств, которая может оставаться определенный срок в желудочном тракте. Особенность этой доставки лекарств заключается в том, что в устройстве размещаются желатиновые капсулы, которые постепенно освобождаются, а впоследствии растворяются в желудке.

Как работает доставка лекарств в желудок

Испытания на свиньях показали, что этот вид приема лекарств достигает такой же концентрации препарата в крови, как и ежедневный его прием. Во время этого исследования специалисты убедились в том, что механизм может беспрепятственно выпускать лекарства до четырех недель.

Прежде чем перейти к испытаниям на людях, ученые должны добиться того, чтобы сам механизм выходил из тракта через три-четыре недели.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина Здоровая жизнь исследования Разработки
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