Создали контрацептивы, которые можно будет принимать раз в месяц

Оральные контрацептивы являются одним из самых популярных форм контроля рождаемости, однако их эффективность зависит от ежедневного приема.

Сейчас исследователи MIT создали оральный контрацептив, который можно будет принимать только раз в месяц. Это должно уменьшить риск незапланированной беременности из-за неумышленного пропуска дневной дозы, сообщает Medical Xpress.

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Как работают таблетки

Ранее команда MIT разработала звездную систему доставки лекарств, которая может оставаться определенный срок в желудочном тракте. Особенность этой доставки лекарств заключается в том, что в устройстве размещаются желатиновые капсулы, которые постепенно освобождаются, а впоследствии растворяются в желудке.

Как работает доставка лекарств в желудок

Испытания на свиньях показали, что этот вид приема лекарств достигает такой же концентрации препарата в крови, как и ежедневный его прием. Во время этого исследования специалисты убедились в том, что механизм может беспрепятственно выпускать лекарства до четырех недель.

Прежде чем перейти к испытаниям на людях, ученые должны добиться того, чтобы сам механизм выходил из тракта через три-четыре недели.

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