Создали крошечные почки из клеток, которые нашли в моче

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Создали крошечные почки из клеток, которые нашли в моче

Исследователи из Утрехтского университета вырастили в лаборатории почки на основе клеток, выделенных из мочи. Эти мини-органы будут использоваться для изучения различных болезней.

Ученые запустили развитие клеток необходимым им путем и культивировали структуры, которые напоминают настоящие почки и обладают почти всеми характеристиками этих органов.

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Исследователи хотят найти лекарство от нескольких вирусных инфекций, которые часто развиваются в организме после пересадки почки. Кроме того, открытие поможет подобрать индивидуальную терапию рака – достаточно лишь культивировать мини-почку из клеток пациента.

Нирки
Ученые планируют создать полноценную почку

В отдаленной перспективе авторы исследования хотят вырастить полноценную функционирующую почку.

Ранее международная команда исследователей выявила молекулу c-Maf, которая отвечает за баланс микрофлоры кишечника, например, ее недостаток приводит к общему дисбалансу и воспалению.

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Теги: Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье исследования
Источник: 24 Канал
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