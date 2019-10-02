Создали кровь, которая подходит любому пациенту

Ученые утверждают, что изготовили искусственную кровь, которую можно переливать любому пациенту, независимо от его группы крови и резус-фактора.

Команда японских экспертов создала искусственную кровь с эритроцитами, которые содержат кислород, и тромбоцитами, которые вызывают свертывание крови, сообщает DailyMail.

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Ученые считают, что их изобретение может спасти жизни многих людей.

Некоторые машины скорой помощи в Великобритании уже ввели в эксплуатацию запасы 0-отрицательной крови, которую называют "универсальной", поскольку ее можно сдать кому-то в чрезвычайных ситуациях, однако ее слишком мало, чтобы помочь всем пострадавшим.

Трудно запастись достаточным количеством крови для переливания в таких регионах, как отдаленные острова,

– сказал доктор Манабу Киношита, автор исследования.

Эксперты заявляют, что искусственная кровь может храниться при нормальной температуре более года.

Во время тестирования искусственной крови на кроликах не было замечено никаких побочных эффектов. Также эта кровь может быть произведена без антител или антигенов, что делает ее "универсальной".

Ученые добавили, что во время эксперимента 4 из 10 кроликов умерли от потери крови.

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