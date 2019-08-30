Создали лазер, который способен печатать органы за несколько секунд

В основном во время 3D-печати конечная форма создается путем послойного нанесения материала. Это позволяет создавать органы со сложной внутренней структурой.

Главный недостаток – длительное время печати органов – которое пыталась исправить команда ученых из лаборатории прикладных фотонных устройств (Laboratory of Applied Photonics Devices, LAPD) в Швейцарии, пишет Science Daily.

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Однако существует и другой способ – объемная биопечать, позволяющая формировать орган одновременно по всему объему.

Биопринтер – что это? Это способ печати, при которой орган формируют одновременно по всему объему. На особую "смесь" из клеток и фиксирующего материала по очереди с разных сторон работает лазер с разной проникающей способностью из специального проектора, который "показывает" только определенную часть 3D модели. Под действием лучей проектора ткани затвердевают. Это продолжается до тех пор, пока весь будущий орган не будет "освещен".

Ученые отметили: использование такого метода позволило им создавать сложные формы тканей в биосовместимом гидрогеле со стволовыми клетками.

Более того, из этих тканей можно формировать органы с развитой кровеносной системой. При этом печать занимает всего несколько секунд.

Это поможет создавать функциональные органы за короткий промежуток времени.



С помощью новых технологий будут печатать органы за считанные секунды

По сравнению с биопечатью, технология ученых значительно быстрее, не имеет ограничений и не ставит под угрозу жизнеспособность клеток.

Ученые уже успешно и быстро напечатали ткани сердечного клапана, мениска, легочной артерии и бедренной кости. Более того, напечатанные ткани и органы также могут быть использованы для создания взаимосвязанных структур, вроде печени и желчного пузыря.

По словам экспертов, такая технология позволит создавать "персонализированные" органы для пересадки, которые не будут вызывать реакцию иммунной системы.

Сейчас ученые планируют провести клинические испытания. Такая технология сможет обеспечить не только потребности донорских служб, но и потребности в лабораторных животных, над которыми ставят эксперименты.

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