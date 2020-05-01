Создали лекарства, снижающие сексуальное влечение к детям

Шведские исследователи успешно испытали препарат, который всего за две недели снижает выработку тестостерона. Он предназначен для мужчин, испытывающих сексуальное влечение к несовершеннолетним.

Подавляющее большинство сексуальных преступлений к детям и подросткам совершают мужчины. Отталкиваясь от этой статистики, исследователи из Каролинского университета в Швеции решили использовать для борьбы с ними лекарства, блокирующие выработку тестостерона, сообщает Guardian.

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Их выбор пал на ацетат дегареликса – препарат для лечения гормонзависимого рака простаты.

Вещество испытали на 52 мужчинах, которые обратились в службу помощи людям с расстройствами сексуального поведения и впоследствии получили диагноз "педофильное расстройство".

Для каждого из них ученые оценили риск совершения насилия. Чтобы сделать это, они проанализировали результаты психологических тестов и самоотчет. Затем мужчин разделили на две группы. Участники первой получили две инъекции ацетата дегареликса, а второй – две инъекции плацебо.

Через две недели риск насилия над детьми оценили повторно. У мужчин, которые принимали препарат, снизился. В частности, уменьшилось сексуальное влечение к несовершеннолетним.

Препарат действовал быстрее, чем другие средства для снижения уровня тестостерона, а его эффект сохранялся через десять недель. Многие участники эксперимента даже сами выразили желание продолжить лечение.

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