Создали лекарство, которое восстанавливает печень при гепатите
Новый препарат поможет восстановить повреждения печени при гепатите. Эффективность препарата уже подтверждена исследованиями.
Группа китайских ученых разработала экспериментальный препарат под названием AS1501 на основе макромолекул. Новые лекарства помогут в лечении повреждений печени и печеночной недостаточности, вызванных гепатитом.
Читайте также: Что кушать на завтрак, чтобы защитить печень: ответ диетолога
Препарат защищает печень
Действие препарата направлено на блокирование взаимодействия рецепторов DR5 и TRAIL на поверхности клеточной мембраны. В результате таких манипуляций нарушается апоптоз – процесс самоуничтожения клетки. Это предотвращает повреждение печени и развитие печеночной недостаточности.
Неправильное питание может стать причиной гепатита/Фото:Pixabay
Сначала препарат исследовался как противоопухолевая терапия, однако его эффективность не была подтверждена. Теперь, кроме заболеваний печени, ученые видят и другие перспективы применения AS1501.
Поскольку AS1501 направлен на блокирование апоптоза, то потенциально это значит, что терапия может быть эффективной и для лечения инфаркта миокарда, инсульта, болезни Альцгеймера и других заболеваний,
– заявили авторы.
Пока ученые не сообщают подробностей об экспериментальных методах лечения, однако планируют проверить эффективность терапии для всех вышеуказанных заболеваний в новых этапах исследований.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.