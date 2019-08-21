Создали менструальную чашу для занятий сексом во время месячных

Сейчас на рынке множество чаш, но продолжают появляться новые, а каждый производитель заявляет об их уникальности. Создали новую, которая позволяет комфортно заниматься сексом.

Чаша Ziggy Cup необычная: она плоская, располагается очень близко к шейке матки (фактически в заднем своде влагалища) и не должна нести никакого дискомфорта при проникающем сексе.

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Изготовлена она из тонкого медицинского силикона, который следует очищать горячей водой с мягким мылом. Важно, что чаша не защищает от инфекций и не является средством контрацепции.

Ziggy практически не чаша, а первый многоразовый менструальный диск, аналог одноразовых устройств Flex. Приспособления такой формы комфортны, но требуют хорошего понимания собственной анатомии.



Стоит такая чаша 31,96 евро

А с непривычки можно испачкаться: диски вводятся глубже, чем обычные чаши. Но неоспоримый плюс большинства менструальных чаш – возможность менять их всего два раза в сутки.

Если это позволит еще и комфортно заниматься сексом во время месячных, как утверждают производители, то безусловно будет ценным приобретением для тех, кому некомфортно заниматься проникающим сексом во время месячных из-за крови.

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