Создали менструальную чашу для занятий сексом во время месячных

557 Читати новину українською
Менструальная чаша для секса во время месячных
Менструальная чаша для секса во время месячных / cosmo.ru

Сейчас на рынке множество чаш, но продолжают появляться новые, а каждый производитель заявляет об их уникальности. Создали новую, которая позволяет комфортно заниматься сексом.

Чаша Ziggy Cup необычная: она плоская, располагается очень близко к шейке матки (фактически в заднем своде влагалища) и не должна нести никакого дискомфорта при проникающем сексе.

Читайте также: Менструальная чаша: плюсы, минусы и как использовать

Изготовлена она из тонкого медицинского силикона, который следует очищать горячей водой с мягким мылом. Важно, что чаша не защищает от инфекций и не является средством контрацепции.

Ziggy практически не чаша, а первый многоразовый менструальный диск, аналог одноразовых устройств Flex. Приспособления такой формы комфортны, но требуют хорошего понимания собственной анатомии.


Стоит такая чаша 31,96 евро

А с непривычки можно испачкаться: диски вводятся глубже, чем обычные чаши. Но неоспоримый плюс большинства менструальных чаш – возможность менять их всего два раза в сутки.

Если это позволит еще и комфортно заниматься сексом во время месячных, как утверждают производители, то безусловно будет ценным приобретением для тех, кому некомфортно заниматься проникающим сексом во время месячных из-за крови.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Шокирующие фото и видео "Титаника": как выглядит корабль после более 100 лет под водой
сегодня
1450
Теги: Здоровая жизнь Здоровье Новости Здоровье Секс Женское здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Столбняк: симптомы и причины тяжелой болезни
19 августа 18:40 Столбняк: симптомы и причины тяжелой болезни
38202
Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
18 августа 13:40 Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
Оксана Вербіцька 120774
Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
17 августа 16:41 Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
Олександр Бевза 38414
Как начать бегать и не бросить: советы для начинающих
17 августа 08:43 Как начать бегать и не бросить: советы для начинающих
Олександр Бевза 790
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
12 августа 19:45 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 41500
Новости
Больше новостей
Залиште відгук