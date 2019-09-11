Создали метод лечения рака, который в 24 раза эффективнее имеющегося

Австралийские исследователи создали препарат на основе золота, который в 24 раза эффективнее воздействует на раковую клетку, чем применяемое сейчас противораковое лекарство цисплатин.

Ученые из Мельбурна уверяют, что новый препарат является менее токсичным, пишет Chemistry – A European Journal.

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Исследователи из Национального технологического университета (RMIT) создали препарат с новыми биологически активными соединениями. Он эффективен против пяти типов раковых клеток.

Противораковые препараты на основе металлов известны давно, и они довольно успешно повышают уровень выживания пациентов. Однако у них есть значительные побочные эффекты.

Препарат на основе золота, который удалось разработать, не имеет этих недостатков.



Ученые из Мельбурна создали противораковый препарат

Лабораторные и доклинические испытания показали высокую эффективность препарата при лечении рака простаты, груди, толстой кишки и кожи.

Эксперименты на животных позволили выявить также, что препарат успешно подавляет рост опухоли, сокращая его на 46,9%. А препарат, который применяют в химиетерапии, не превышает показатель в 29%.

Противораковые препараты на основе золота имеют ярко выраженные противовоспалительные свойства, что позволит использовать метод для создания лекарств против хронических воспалительных заболеваний, таких как артрит.

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