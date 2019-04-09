Создали новую терапию, которая полностью излечивает ВИЧ

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Новое лекарство полностью уничтожают ВИЧ
Новое лекарство полностью уничтожают ВИЧ / pixabay.com

Новая методика может стать альтернативой антиретровирусной терапии. Ученые заявляют, что она помогает полностью излечивать ВИЧ.

Создателями новой методики лечения ВИЧ на основе иммунотерапии стали ученые Питтсбургского университета. Специалисты считают, что их разработка более эффективна, чем антиретровирусная терапия, пишет EBioMedicine.

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Старая терапия предусматривает систематический прием антиретровирусных препаратов больными ВИЧ в течение всей жизни. Она считается достаточно надежным способом противостоять вирусу, однако не позволяет избавить иммунные клетки организма от вирусных частиц полностью.

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Новая методика лишена этого недостатка. Она позволяет обнаружить скрытые копии вируса, скрывающиеся в клетках, и разрушить их.

Созданная технология позволяет "выманить его из убежища" и уничтожить полностью. Новая методика действует не только против ВИЧ, но и против цитомегаловируса, который заражает 95% людей с этим заболеванием.

Сообщается, что в ближайшее время начнутся клинические испытания нового метода.

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Теги: Новости Здоровье Медицина Лечение Здоровье ВИЧ СПИД
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