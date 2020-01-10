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Создали новый более эффективный метод лучевой терапии для онкобольных

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Новый вид лучевой терапии / pixabay.com

В будущем курс облучения при онкозаболеваниях, который обычно длится несколько недель, будет длиться всего секунду. Использование протонов вместо электронов значительно сокращает продолжительность лечения.

Новый метод исследовали ученые из Университета Пенсильвании, пишет Daily Mail.

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Ученые определили теоретическую дозу радиации, которая для этого потребуется. А значит, с длинной радиотерапией, которая тяжело переносится, может быть покончено. Также традиционная лучевая терапия имеет много побочных эффектов: потеря аппетита, похудание, тошнота, рвота, понос.

Новий метод спростить лікування раку
Новый метод упростит лечение рака/pixabay.com

В чем особенность нового метода?

Пациентам не надо будет неделями ездить в медицинские учреждения или находиться там постоянно во время прохождения лечения. Новая технология использует заряженные частицы вместо традиционных рентгеновских лучей для транспортировки необходимой дозы облучения.

Этого можно достичь благодаря высокому уровню энергии протонов, которую нацеливают сразу на опухоль. Это резко снижает количество побочных эффектов. Эта технология получила название FLASH, эксперты ожидают, что она произведет революцию в онкологии.

Кроме того, уникальное исследование показало, что методика дает точно такой же терапевтический эффект, как и традиционная радиация. При этом здоровые ткани протонами не будут повреждены благодаря тому, что вся процедура длится совсем мало времени.

Сейчас ученые готовятся к началу клинических исследований.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Медицина Онкозаболевания
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