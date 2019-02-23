Создали новый метод лечения рака с помощью спермы

Немецкие ученые предложили использовать сперматозоиды для доставки лекарств в женские репродуктивные органы.

Такой метод можно использовать для лечения некоторых онкологических заболеваний, учитывая, что он безопаснее, чем обычная химиотерапия, при которой препараты уничтожают как клетки опухоли, так и здоровые клетки, говорится в журнале ACS Nano.

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Эффективность такого способа ученые проверили в лаборатории, выпустив сперматозоиды с лекарствами в среду с мини-опухолями шейки матки. С задачей сперматозоиды справились, они уничтожили 87% раковых клеток за три дня.



Сперматозоиды помогли в лабораторных условиях побороть рак

Ученым удалось управлять поведением клеток с помощью магнита. Предварительно они прикрепили к ним мелкие металлические жгутики.

По словам авторов работы, кроме онкологических заболеваний метод может пригодиться и в других случаях – например, при эндометриозе (клетки внутреннего слоя стенки матки разрастаются за его пределы) и внематочной беременности.

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