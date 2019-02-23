Создали новый метод лечения рака с помощью спермы

101 Читати новину українською
Лечение рака с помощью спермы
Лечение рака с помощью спермы / pixabay.com

Немецкие ученые предложили использовать сперматозоиды для доставки лекарств в женские репродуктивные органы.

Такой метод можно использовать для лечения некоторых онкологических заболеваний, учитывая, что он безопаснее, чем обычная химиотерапия, при которой препараты уничтожают как клетки опухоли, так и здоровые клетки, говорится в журнале ACS Nano.

Читайте также: Как грибы убивают онкобольных объяснение Супрун

Эффективность такого способа ученые проверили в лаборатории, выпустив сперматозоиды с лекарствами в среду с мини-опухолями шейки матки. С задачей сперматозоиды справились, они уничтожили 87% раковых клеток за три дня.


Сперматозоиды помогли в лабораторных условиях побороть рак

Ученым удалось управлять поведением клеток с помощью магнита. Предварительно они прикрепили к ним мелкие металлические жгутики.

По словам авторов работы, кроме онкологических заболеваний метод может пригодиться и в других случаях – например, при эндометриозе (клетки внутреннего слоя стенки матки разрастаются за его пределы) и внематочной беременности.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Нацотбор на Евровидение-2019 от Украины: результаты финала конкурса
23 февраля
5038
Теги: Здоровье Медицина Новости Здоровье Женское здоровье Мужское здоровье Онкозаболевания
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
23 февраля 12:31 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза 6682
Всё о крепатуре: почему болят мышцы после тренировки и что с этим делать
20 февраля 12:35 Всё о крепатуре: почему болят мышцы после тренировки и что с этим делать
311
Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторе и разрушительнице мифов
14 февраля 13:54 Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторе и разрушительнице мифов
29002
Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
14 февраля 11:00 Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
Олександр Бевза 366
Почему тошнит, что с этим делать и о каких заболеваниях это может сигнализировать
13 февраля 17:30 Почему тошнит, что с этим делать и о каких заболеваниях это может сигнализировать
Олександр Бевза 701
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук