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Создали новый тест на коронавирус, который работает в 10 раз быстрее

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В Соединенных Штатах Америки разработали новый тест на коронавирус, который работает в 10 раз быстрее, чем те, которые используются сейчас.

Об этом заявил глава диагностического подразделения Roche Holding AG, который разработал тест, Томас Шинекер, сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что новая система 8800 способна протестировать до 4128 пациентов в день, а версия 6800 почти втрое меньше – до 1440 пациентов.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США уже одобрило новый тест. Это ускорит выявление инфицированных, что поможет уменьшить распространение Covid-19.

Новые тесты будут доступны не только в США, но и в Европе и странах, принимающих маркировку СЕ для медицинских устройств.

коронавірус, головні цифри
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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Лечение Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Новости США Профилактика заболеваний
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