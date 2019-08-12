Создали прививку против прыщей

Американские ученые приступили к испытаниям вакцины против акне. Исследователям удалось добиться первых положительных результатов.

Тестирование антител на мышах показало, что они способны влиять на токсины бактерий акне (так называемый CAMP-фактор), уменьшая воспаление, пишет EurekAlert.

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По словам ученых, лекарства, которые врачи широко используют для лечения акне, часто бывают "неэффективными и становятся причиной сложных побочных эффектов – от сухости и раздражения до депрессии, суицидальных мыслей и дефектов плода при беременности", поэтому пациенты нуждаются в новых безопасных и эффективных методах лечения.

Акне – что это? Это медицинский термин для прыщей. Прыщи возникают, когда поры на коже забиваются мертвыми клетками и кожным салом.





Когда возникает акне нельзя часто умываться

Сейчас они намерены перейти к дальнейшим испытаниям, которые могут впоследствии привести к разработке эффективной для людей вакцины.

"Если крупные клинические испытания пройдут успешно, наше исследование сможет помочь миллионам людей, страдающих от угревой болезни", – рассказал один из ведущих исследователей Калифорнийского университета в Сан-Диего Чан-Мин Хуанг.

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