Создали простой тест, который выявляет болезнь Паркинсона на ранней стадии

Его сможет пройти любой человек с планшетом. Это сделать очень просто, ведь программа самостоятельно анализирует почерк и рисунки человека.

Новаторский тест создали австралийские ученые из Королевского технологического университета Мельбурна. Разработчики уверяют, что предыдущие исследования продемонстрировали его эффективность в 93% случаев.

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Давно известно, что болезнь Паркинсона влияет на мышцы и привычную деятельность, поэтому она влияет и на то, как пациенты пишут и рисуют, рассказывает один из разработчиков Динеш Кумар.

Сейчас болезнь Паркинсона почти невозможно диагностировать на ранней стадии. Обычно ее замечают тогда, когда у человека начинается тремор или ригидность мышц.

Именно поэтому специалисты решили создать свой метод выявления болезни Паркинсона, чтобы люди могли определить ее вовремя.

Это тест, который нужно выполнять на цифровом планшете с помощью ручки и листка бумаги. В него входит 7 разных задач, например, рисование спирали путем объединения точек, тест на память и тому подобное. После прохождения теста программа анализирует данные и сразу выдает результат.



Одно из заданий теста

Стандартные мультимодальные физические тесты, которые проводят клиницисты, – субъективные. Наша технология абсолютно объективна и чувствительна как и к улучшениям, так и к ухудшению ловкости...Точное понимание того, как развивается болезнь, и изучение влияния различных методов лечения будут иметь решающее значение для оказания помощи больным,

– заявил Динеш Кумар.

Разработчики теста подписали соглашение со стартапом Jesse Medical. Они считают, что это поможет быстро вывести разработку на рынок.

В следующем году специалисты планируют провести масштабные исследования в Китае и Австралии. Если тест действительно докажет свою эффективность, он сможет стать доступным для всех желающих уже в 2022 году.

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