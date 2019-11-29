Создали простой тест, который выявляет болезнь Паркинсона на ранней стадии

38 Читати новину українською
Электронный тест на Паркинсона / medianet.com

Его сможет пройти любой человек с планшетом. Это сделать очень просто, ведь программа самостоятельно анализирует почерк и рисунки человека.

Новаторский тест создали австралийские ученые из Королевского технологического университета Мельбурна. Разработчики уверяют, что предыдущие исследования продемонстрировали его эффективность в 93% случаев.

К теме: Мальчику с недостатками вживили в голову чип и его состояние улучшилось

Давно известно, что болезнь Паркинсона влияет на мышцы и привычную деятельность, поэтому она влияет и на то, как пациенты пишут и рисуют, рассказывает один из разработчиков Динеш Кумар.

Сейчас болезнь Паркинсона почти невозможно диагностировать на ранней стадии. Обычно ее замечают тогда, когда у человека начинается тремор или ригидность мышц.

Именно поэтому специалисты решили создать свой метод выявления болезни Паркинсона, чтобы люди могли определить ее вовремя.

Это тест, который нужно выполнять на цифровом планшете с помощью ручки и листка бумаги. В него входит 7 разных задач, например, рисование спирали путем объединения точек, тест на память и тому подобное. После прохождения теста программа анализирует данные и сразу выдает результат.


Одно из заданий теста

Стандартные мультимодальные физические тесты, которые проводят клиницисты, – субъективные. Наша технология абсолютно объективна и чувствительна как и к улучшениям, так и к ухудшению ловкости...Точное понимание того, как развивается болезнь, и изучение влияния различных методов лечения будут иметь решающее значение для оказания помощи больным,
– заявил Динеш Кумар.

Разработчики теста подписали соглашение со стартапом Jesse Medical. Они считают, что это поможет быстро вывести разработку на рынок.

В следующем году специалисты планируют провести масштабные исследования в Китае и Австралии. Если тест действительно докажет свою эффективность, он сможет стать доступным для всех желающих уже в 2022 году.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Лучшие поздравления коллеге с днем рождения в прозе и стихах
сегодня
7651
Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Техно Разработки Медицина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
26 ноября 19:47 В каких продуктах больше всего полезных жиров: ответ эксперта
Юлія Девда 1285
19 ноября 17:43 Опасный вирус Коксаки: симптомы и пути заражения
Ірина Полицька 63674
19 ноября 13:58 Вирус Коксаки в Украине в 2019: все, что известно о болезни
Анастасія Кушпіт 2205
19 ноября 08:51 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза 104075
18 ноября 09:51 Аутизм у детей: что это такое, основные симптомы и к кому обращаться
Катерина Петренко 8919
Новости
Больше новостей
Залиште відгук